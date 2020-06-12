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Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит зеленый борщ (видео)

11:28, 12 июня 2020
Общество
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Савва Либкин приглашает вместе приготовить зеленый борщ 

Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит зеленый борщ. Помогать ему будет ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

Трансляция начнется в 11:15 на личной странице Либкина на Facebook. Во время эфира зрители смогут задать свои вопросы.

Прямой эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».

После трансляции гости заведения смогут заказать и попробовать зеленый борщ.

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