Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит зеленый борщ (видео)
11:28, 12 июня 2020Общество
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Прямой эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».
Савва Либкин приглашает вместе приготовить зеленый борщ
Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит зеленый борщ. Помогать ему будет ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина.
Трансляция начнется в 11:15 на личной странице Либкина на Facebook. Во время эфира зрители смогут задать свои вопросы.
Прямой эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».
После трансляции гости заведения смогут заказать и попробовать зеленый борщ.
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