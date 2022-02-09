Высший совет правосудия стал уязвимым со дня отставки двух представителей адвокатуры. Пребывание в его составе становится все более опасным для каждого, кто решил держаться за должности после 27 января.

Об этом написал в своем блоге политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, с 27 января члены ВРП взяли на себя ответственность проводить заседание конституционного органа в неконституционном составе, чем нарушили закон. Эти действия может расследовать НАБУ.

"Не нужно быть юристом экстра-класса, чтобы понять, что статус председателя Верхового Суда, который "входит в состав ВРП по должности", четко отделен в законе "О Высшем совете правосудия" от статуса 20 членов ВРП, назначенных и избранных. "Высший совет правосудия полномочен при условии избрания (назначения) на должность по меньшей мере пятнадцати членов, среди которых большинство составляют судьи". Внимание! На сегодняшний день в ВРП – 14 избранных/назначенных членов плюс председатель Верховного Суда. То есть, отсутствует полномочный состав из 15 избранных/назначенных! И это никак нельзя обойти, не нарушив профильный закон!", - написал Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, члены ВРП упустили последнее полномочное заседание, когда можно было "слезть с конвейера", который потянет всех на репутационный "убой". Не имея теперь кворума для удовлетворения отставок, каждый из 14 членов ВРП теперь будет вынужден пройти постыдную процедуру сомнительного конституционного характера и кампанию грязного пиара.

"Почему ВРП по формуле 14+1 продолжает принимать коллегиальные решения? Думали выиграть себе немного оплаченного рабочего времени, но не поняли цинизма чужой блиц-игры! Оцените! В последний день полномочий Гречковского и Маловацкого, когда остальные члены ВРП еще имели шанс собрать голоса 17 коллег за собственную отставку, Этический совет объявил, что кандидатов в ВРП проверит позже, чем планировалось. А вот действующих членов ВРП – по расписанию, без изменений. Прекрасный ход!", – говорит политолог.

Политолог уверен все члены ВРП сейчас – в одной обойме вне зависимости от способа назначения, избрания или получения своих должностей.

"Даже председатель Верховного Суда, который в результате политических торгов освобожден законом от проверки Этического совета при ВРП навсегда потеряет доверие судейского сообщества и политических кураторов. Причем одновременно", – говорит Игорь Рейтерович.

По его мнению, позор даже не в том, что эта ситуация уничтожит все плоды деятельности ключевого органа правосудия за 5 лет его существования, а в том, что неконституционную этическую проверку будут проводить трое иностранцев, которые в своих странах вряд ли являются образцовыми профессионалами, в том числе с точки зрения добродетели и даже законопослушности.

"Один из них – американский судья в отставке Роберт Корди, которому почти 80 лет. По неизвестным причинам, в США он пользуется картой социального страхования умершего соотечественника. То есть, он или нарушает закон или работает под прикрытием, и именно поэтому информация об этом несоответствии не получает никаких официальных комментариев от рекомендовавшего его посольства", - рассказывает Игорь Рейтерович.

Еще один член Этического совета - бывший генеральный прокурор Эстонии лишилась должности из-за решения Этического совета прокуроров Эстонии.

"Третьему члену Этического совета Энтони Хупер почти 90 лет. В своей стране он вроде бы двадцать лет был адвокатом и десять – судьей. Вопрос, какой еще работе он посвятил лет двадцать своей долгой профессиональной жизни? Ясно только, что в ближайшие 6 лет он планирует заниматься распределением должностей среди украинских судей. И это та реформа, которую нам обещали?", - говорит политолог.

Напомним, 9 февраля 2022 года Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов Высшего совета правосудия. ВРП публично сообщила, что этот шаг нарушает непрерывную деятельность совета.