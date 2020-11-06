Осенью украинцы стали меньше гулять и больше работать из дома.

Граждане ограничили себя в передвижении из-за пандемии COVID-19.

Об этом специалисты Центра экономической стратегии рассказали в эфире Завтрака с 1+1.

Читайте также"Это фейк": Степанов опроверг планы по внедрению "черной" карантинной зоны в Украине (видео)

За последний месяц люди стали на 14% меньше ездить на автомобиле и ходить пешком. Тенденция по сокращению двигательной активности наблюдается ежедневно.

Кроме того, украинцы на 8% в октябре стали меньше работать из офисов и больше – из дома. По словам аналитиков, такие изменения связаны как с сезонным сокращением активности, так и с карантином, а также попыткой уберечься от инфицирования COVID-19.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН