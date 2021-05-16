Новую вспышку можно предотвратить, если ограничить въезд в Украину граждан из Индии.

"Индийский" штамм коронавируса скоро может появиться в Украине, что приведет к новой волне COVID-19.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, пишет ТСН.ua.

"По поводу новой волны, в Украине очень сложно что-то прогнозировать. В принципе, "индийский" штамм вируса вполне может появиться и в нашей стране, потому, что границы у нас не то, чтобы открытые, но попасть в Украину нельзя. И самоизоляция наша, в частности, не очень эффективно работает, поэтому, мне кажется, что занесение "индийского" штамма вполне возможно", - отмечает Сояк.

По ее словам, новая волна коронавируса снова может накрыть Украину.

"Будет она или нет, это другой вопрос. Но если будет, то, конечно же, с нашими карантинными мероприятиями, с нашими мерами инфекционного контроля, существует большая вероятность того, что еще одна такая волна возможна", - отметила Сояк.

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По словам эпидемиолога, новую вспышку можно предотвратить, если ограничить въезд в Украину граждан из Индии.

"Но опять таки — это не утверждение. Это может быть какая-то совокупность факторов, которая или приведет к новой волне, или не приведет. Все-таки Индия далеко, у нас с ней не такое активное сообщение. И если хорошо ограничить въезд граждан, которые были в Индии, из Индии, возможно, мы предотвратим эту вспышку", - подытожила Сояк.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине по состоянию на утро, 16 мая, было зарегистрировано 3620 новых случаев коронавирусной болезни. В больницы с коронавирусом попали 2208 лиц; выписано из больниц 3845 пациентов, а всего выздоровели 7921 человек. В субботу от коронавируса в Украине умерли 133 человека.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Александр Топчий