Задержанных в Дубае гражданок Украины посетил украинский консул.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Дубайская полиция задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, сегодня задержанных гражданок Украины посетил консул, который также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубайя.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - добавил Николенко.

Он отметил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемые. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщило британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

На видео видно более десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.

Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".

Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Mash сообщил, что по делу о съемках обнаженных моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

По информации СМИ, задержаны девушки - из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.

Министерство иностранных дел Украины накануне сообщило, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

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Автор: Дмитрий Захаров