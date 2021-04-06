В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.
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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.
"Дубайская полиция задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, сегодня задержанных гражданок Украины посетил консул, который также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубайя.
"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - добавил Николенко.
Он отметил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемые. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле.
Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае
- Как сообщило британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.
- На видео видно более десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.
- Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".
- Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).
- Mash сообщил, что по делу о съемках обнаженных моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.
- По информации СМИ, задержаны девушки - из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.
- Министерство иностранных дел Украины накануне сообщило, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.
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