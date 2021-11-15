В Минздраве отмечают, что научно доказанных данных о том, какие вакцины пациенты переносят лучше или хуже, нет.

В Украине зафиксировано 124 летальных случая в течение 30 дней после вакцинации. Однако связи с прививкой не выявили.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Главкому.

По последним данным Минздрава, 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее число - несерьезные случаи.

Кузин отметил, что летальными были случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе и умер в течение 30 дней после проведения вакцинации. По его словам, такие случаи подлежат отдельному расследованию.

Отдельно подчеркиваю, что здесь речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования (случаев смерти, - ред.) связи с вакцинацией не выявили, - отметил Кузин.

Читайте такжеЛяшко объяснил, почему некорректно сравнивать суточную COVID-статистику Украины со странами ЕвропыГлавный санврач добавил, что научно доказанных данных о том, какие вакцины пациенты переносят лучше или хуже, нет.

"Сейчас у нас есть только статистика неблагоприятных случаев после иммунизации. Но опять же, она не говорит о том, что какая-то вакцина плохая или вызывает побочные реакции. Речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат", – заявил Кузин.

При этом Минздрав ведет статистику по количеству сообщений о неблагоприятных случаях после вакцинации.

С начала вакцинальной кампании были зафиксированы следующие показатели:

CoviShield – 0,02% неблагоприятных случаев от общего количества сообщений;

CoronaVac – около 0,08%;

Pfizer – 0,01%;

AstraZeneca – 0,02%;

Moderna – 0,01-0,02%.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал единственное постоянное противопоказание к вакцинации от коронавируса COVID-19. По его словам, вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.

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Автор: Марта Гичко