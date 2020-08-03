Геращенко пригрозил мэрам городов из "красной" зоны, отказавшимся усиливать карантин

Такое поведение мэров Геращенко объяснил нежеланием принимать непопулярные меры в преддверии местных выборов.

Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться то, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры.

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Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает "Громадське радіо".

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню распространения коронавирусного заболевания.

В городских советах Луцка и Тернополя не согласились с тем, что города отнесли к «красной зоне».

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