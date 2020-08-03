Геращенко пригрозил мэрам городов из "красной" зоны, отказавшимся усиливать карантин
Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться то, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры.
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Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает "Громадське радіо".
"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", — сказал он.
Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню распространения коронавирусного заболевания.
В городских советах Луцка и Тернополя не согласились с тем, что города отнесли к «красной зоне».
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