Также сообщается, что Болоховец "слил" тендеры на десятки миллионов своему адвокату.

Генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец, которому подчиняются все лесные хозяйства страны, осуществил самозахват земельного участка в Черниговской области, где построил незадекларированный дом, ведет незакон-ный туристический бизнес, а также отдал десятки тендеров на 33 млн грн своему адвокату, когда возглавлял Нежинский лесхоз.

Об этом говорится в публикации проекта расследований BlackBox OSINT "Фиктивная ре-форма. Как Юрий Болоховец возглавил коррупцию и незаконную вырубку деревьев в лесных хозяйствах".

Юрий Болоховец возглавлял ГП "Нежинское лесное хозяйство" с 2012 по 2020 годы. Как обнаружили журналисты, с 2017 года в тендерах этого лесхоза начала регулярно выигры-вать ФЛП Третьяк Тамара Игоревна. В течение 5 лет этот ФЛП получил подряды от суммы около 33 млн грн, половину из которых — тогда, когда руководителем лесхоза был Боло-ховец. Когда тот пошел на повышение, его должность получил, по некоторым данным, Ан-дрей Данько, кум Болоховца, при котором Тамара Третяк продолжила выигрывать тенде-ры Нежинского лесхоза.

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Примечательно, что Тамара Третяк – односельчанка Юрия Болоховца, жительница села Ивангород Черниговской области, где родился руководитель "Лесов Украины". С 2007 по 2019 годы она занималась адвокатской деятельностью, однако в 2017 году резко решила заняться лесозаготовкой. Сразу после создания ФЛП она стала получать миллионные под-ряды от лесхоза своего соседа по селу. Более того, Тамара Третяк является доверенным лицом семьи Болоховца: в течение 2020-2023 годов жена главного лесника страны Люд-мила Болоховец приобрела 13 земельных участков общей площадью 36 гектаров в Черни-говской области. Все сделки купли-продажи оформляла на основании доверенности именно Тамара Третьяк.

"Односельчанка главы лесхоза, являющаяся доверенным лицом его семьи, резко бросает адвокатуру и идет в лесничество, где получает государственные заказы на десятки милли-онов гривен от подконтрольного Болоховцу лесхоза. Как сильно пахнет вероятной схемой хищения государственных средств, не так ли?", — отмечается в публикации.

Кроме того, журналисты обнаружили, что прямо сейчас ГБР расследует факт самозахвата семьей Юрия Болоховца земельного участка в Черниговской области, на котором генди-ректор ГП "Леса Украины" самовольно построил незадекларированный дом. Эта самоза-хваченная земля находится по соседству с другим участком, который находится в посто-янном пользовании Анны Болоховец, матери главы ГП "Леса Украины", и имеет целевое назначение – для ведения фермерского хозяйства.

Однако, как обнаружили следователи, семья Болоховца на данном участке оборудовала искусственное озеро, установила временные постройки для отдыха туристов, то есть ор-ганизовала нелегальный бизнес. Более того, правоохранители установили, что получен-ные преступным путем доходы Юрий Болоховец, вероятно, выводит на счета своей жены за границей — в Великобритании.

Напомним, Юрий Болоховец был уволен с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов в апреле 2023 года после того, как народные депутаты обнаружили, что лесная отрасль в большинстве находится в тени: вместо 880 млрд грн в год она приносит только 23,2 млрд грн. Однако через две недели министр экологии Руслан Стрелец вернул Болоховца руководить лесной отраслью на должность директора ГП "Леса Украины".