"Лучше не испытывать судьбу": в Минздраве уточнили, где можно не носить защитную маску (видео)

Ляшко напомнил о социальной дистанции и масочном режиме.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что защитную маску можно не носить там, где нет скопления людей.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается придерживаться социальной дистанции 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояния - там надо надевать маску", - пояснил Ляшко.

По его словам, маску можно не одевать, если вокруг нет людей.

"В период пандемии, эпидемии, каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому лучше не испытывать судьбу, если каждый человек оденет маску - этим он уменьшает количество биологического материала, либо расстояние этого материала, который он выделяет во время посещения мест скопления людей и этим уменьшает вероятность инфицирования", - добавил санврач.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в отдельных регионах Украины возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

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