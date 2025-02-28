Семья главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение последних двух недель потратила около $350 000 на зачистку медиа и кампанию по дискредитации в сотнях украинских СМИ и телеграмм-каналах, распространяя информацию против галеристки Натальи Заболотной.

Об этом на своей странице в фейсбуке заявила президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.

"Сейчас семья главы Национального банка Украины тратит миллионы гривен на ложь и манипулятивные материалы в СМИ. Главная их цель, якобы дискредитируя меня ложной информацией, попытаться запугать и заставить молчать о совершенном Людмилой Пышной покушении на рейдерство художественного пространства моей Art Ukraine Gallery, а особенно о том, как способствовали этому примененные ее мужем - председателем Национального банка Украины государственные рычаги для решения вопроса в государственном банке долговых обязательств владельца концерна, в который входят торговые центры Атмосфера и Домосфера.

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Как вырисовывается из открытых источников, спецоперация с участием главы Нацбанка по "спасению" ТЦ "Атмосфера" и вытягиванию торгового центра из долговой кредитной пропасти Ощадбанка, длилась несколько месяцев, начиная с сентября-октября 2024 г. В случае успешной спецоперации, жене главы Нацбанка Людмиле Пышной, вдохновленной созданным мной в ТЦ "Домосфера" художественным пространством Art Ukraine Gallery, он был обещан владельцем торговых центров как "красивый трофей" и взаимозачет за лоббистские услуги по пролонгации кредитного договора на 7 лет", - заявила она.

Она заявила, что семьей главы Национального банка Украины на правах рекламы был распространен пресс-релиз, который содержит ложную информацию о ней.

"Денег, потраченных за последние полтора суток семьей главы НБУ на дискредитацию моего имени, хватило бы не только на приобретение отдельного помещения под галерею или на 3-5 лет аренды, но и на модернизацию нескольких государственных музеев, культурных центров и спортивных школ для детей, и еще и на реставрацию многострадального домика детства гениального композитора Николая Леонтовича в селе Шершни Винницкой области", - отметила она.

Напомним, ранее появилась информация, что собранные Заболотной 650 тыс грн на спасение дома Леонтовича не дошли до адресата.