Археологи заявили, что надеются проанализировать скелеты в лаборатории, чтобы определить пол, возраст на момент смерти и условия жизни умерших.

Француз, ремонтировавший свой подвал, обнаружил десятки средневековых скелетов и 10 саркофагов. Археологи утверждают, что останки, обнаруженные в южном пригороде Парижа, могут помочь лучше понять население, проживавшее в этом регионе в раннем Средневековье и в эпоху Античности до этого.

О существовании кладбища раннего средневековья в этом районе уже было известно, и предыдущие раскопки обнаружили несколько гипсовых саркофагов, типичных для более поздних средневековых периодов, пишет The Independent.

Археологи спустились в подвал мужчины и раскопали площадь в 52 квадратных метра. Они отметили, что захоронения были расположены параллельными рядами, практика, которая, по-видимому, сохранялась в течение семи столетий использования кладбища, между 3 и 10 веками нашей эры.

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Последние раскопки показали, что кладбище даже старше, чем считалось ранее, а первые захоронения датируются поздней Античностью более 1500 лет назад.

Похоронная практика развилась к началу Средневековья около 500 г. н. э., когда тела хоронили в гипсовых саркофагах. Эта практика была особенно распространена в Иль-де-Франс, где внешние стены гробниц иногда украшали.

В подвале ни один из саркофагов не был украшен, говорят ученые из Archeodunum, археологического исследовательского центра, помогающего Региональной археологической службе.

"Все они содержат одного умершего, хотя обычно находят несколько", - говорят они, добавляя, что саркофаги были размещены рядом веером.

На гробницах не было никаких специальных обозначений, но одна была увенчана блоком из вырезанного и резного мягкого камня. Археологи заявили, что не уверены в первоначальной форме блока.

"Мы можем различить часть розетки, в то время как противоположная сторона - это латинский крест и крест, вписанный в круг. Эти мотивы регулярно присутствуют на гипсовых саркофагах и вызывают ассоциации с погребальной сферой, а также с орнаментами, которые могут появляться на фасадах христианских культовых сооружений", - пояснили они.

Археологи заявили, что надеются проанализировать скелеты в лаборатории, чтобы определить пол, возраст на момент смерти и условия жизни умерших.

Ученые заявили, что дальнейшие исследования могут помочь "лучше понять население, проживавшее здесь в Античности и Средние века, а также понять эволюцию погребальных традиций в эти периоды".

Археологические находки во Франции

Французские студенты нашли записку 200-летней давности во время археологических раскопок на севере страны.

Студенты изучая остатки галльской деревни, наткнулись на глиняный сосуд, который содержал послание. Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, что в глиняном сосуде оказался стеклянный флакончик с запиской археолога, написанной 200 лет назад.

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