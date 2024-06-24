Состояние построенных укреплений

В распоряжении нашей редакции появились фото поваленных и затопленных фортификационных сооружений (траншей) возведенных на Запорожском направлении. Работы по возведению укреплений были выполнены некачественно, что привело к разрушению фортификационных сооружений, еще до начала их эксплуатации

Часть фортификационных сооружений (траншей), построенных менее месяца назад на Запорожском направлении, уже повалены и залиты водой, что делает невозможным их функционирование. Грубые ошибки при возведении фортификационных сооружений привели к затоплению и завалу траншей, намыву в них грунта, даже в летний период. Так, только на одном из ВОП, как следствие отсутствия обустроенных систем водоотведения, была полностью завалена траншея на 700 м.п. и произошел намыв грунта 500 м.п.

Напоминаем, на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении Кабинет Министров Украины выделил рекордную сумму - 1,3 млрд. грн. Ответственным за возведение фортификационных сооружений является глава Запорожской военной администрации Иван Федоров.

Видео дня

Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024
Фото Состояние укреплений 24 июня 2024

Ранее Федоров публиковал видео материалы процесса возведения фортификаций на Запорожском направлении под его руководством, и уверял, что "военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно, быстро и качественно".

Напоминаем, ранее журналисты выяснили, что Иваном Федоровым к выполнению фортификационных работ на Запорожском направлении были привлечены две мелитопольские компании: ООО "МЕЛСИТИ" и ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКВИ-БУД", вероятно аффилированные с самим Федоровым.