В распоряжении нашей редакции появились фото поваленных и затопленных фортификационных сооружений (траншей) возведенных на Запорожском направлении. Работы по возведению укреплений были выполнены некачественно, что привело к разрушению фортификационных сооружений, еще до начала их эксплуатации

Часть фортификационных сооружений (траншей), построенных менее месяца назад на Запорожском направлении, уже повалены и залиты водой, что делает невозможным их функционирование. Грубые ошибки при возведении фортификационных сооружений привели к затоплению и завалу траншей, намыву в них грунта, даже в летний период. Так, только на одном из ВОП, как следствие отсутствия обустроенных систем водоотведения, была полностью завалена траншея на 700 м.п. и произошел намыв грунта 500 м.п.

Напоминаем, на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении Кабинет Министров Украины выделил рекордную сумму - 1,3 млрд. грн. Ответственным за возведение фортификационных сооружений является глава Запорожской военной администрации Иван Федоров.

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Ранее Федоров публиковал видео материалы процесса возведения фортификаций на Запорожском направлении под его руководством, и уверял, что "военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно, быстро и качественно".

Напоминаем, ранее журналисты выяснили, что Иваном Федоровым к выполнению фортификационных работ на Запорожском направлении были привлечены две мелитопольские компании: ООО "МЕЛСИТИ" и ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКВИ-БУД", вероятно аффилированные с самим Федоровым.