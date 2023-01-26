Гуманитарная помощь эвакуированным семьям передана через благотворительный фонд "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

Благотворительный фонд Favbet Foundation помог обеспечить необходимой бытовой техникой и мебелью семьи, эвакуированные из оккупированных территорий Донецкой, Херсонской и Харьковской областей.

Гуманитарная помощь эвакуированным семьям передана через благотворительный фонд "Центр взаимопомощи "Спасем Украину".

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

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Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.