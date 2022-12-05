Автомобиль поможет подразделениям Нацгвардии при выполнении боевых задач на передовой в восточных областях Украины.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобиль поможет подразделениям Нацгвардии при выполнении боевых задач на передовой в восточных областях Украины.

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Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.