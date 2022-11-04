Внедорожник доставлен на передовые позиции в Харьковской области, а микроавтобус помогает украинским бойцам в районе Славянска Донецкой области.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Mitsubishi L200 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Внедорожник доставлен на передовые позиции в Харьковской области.

Видео дня

Микроавтобус Volkswagen помогает украинским бойцам в районе Славянска Донецкой области.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.