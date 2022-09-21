Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках поддержки Вооруженных сил Украины в сентябре перечислил очередные 600 тысяч грн фонду "Вернись живым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Favbet Foundation сотрудничает с фондом "Вернись живым" с октября 2021 года в рамках проекта Invictus Games. С начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля Favbet Foundation и перевел на счета "Вернись живым" 1,6 млн грн.

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Кроме "Вернись живым", Favbet Foundation также перечислил 4,4 млн грн на специальный счет НБУ для нужд ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation-благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентировано на помощь стране и армии.