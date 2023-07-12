Европейская комиссия поддерживает намерения Украины реформировать строительную отрасль в части цифровизации, усиления прозрачности и борьбы с коррупцией. Об этом во время встречи с украинской делегацией заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман, сообщает пресс-служба Минвосстановления. По данным ведомства, с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии обсудили ряд актуальных вопросов восстановления и реформы градостроительства, в частности, преимущества законопроекта 5655.

Стороны обсудили участие Евросоюза в восстановлении Украины, улучшение прозрачности и подотчетности процесса восстановления, в частности через имплементацию реформы градостроительства. По словам Александра Кубракова, перед Украиной стоят колоссальные вызовы восстановления и нужно как можно скорее провести реформы, которые обеспечивают прозрачность и подотчетность проектов восстановления, создают честный рынок и конкурентную среду, говорится в сообщении.

"Мы предлагаем системное решение для реформирования - закон 5655. Он закрепляет цифровизацию и автоматизацию как базовые направления изменений в строительной отрасли. Максимальное устранение человеческого фактора и повышение ответственности за незаконные решения позволит минимизировать коррупционные риски. Я благодарю европейских партнеров за возможность диалога о восстановлении с европейскими парламентариями. Важно услышать, что прозрачность и подотчетность являются нашими общими ценностями в восстановлении Украины", — цитирует Кубракова пресс-служба.

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По данным ведомства, в ходе разговора была отмечена эффективность первого этапа градостроительной реформы – внедрение электронной государственной системы в сфере строительства при поддержке Проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS". По данным аналитиков проекта, реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства достигает 1,5 миллиарда гривен в год, а экономия для украинского государства — 9,6 миллиарда гривен.

По словам Герта Яна Купмана, он искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины, а также намерения реформировать строительную отрасль.

"Мы подтверждаем важность цифровизации и борьбы с коррупцией при сохранении децентрализации, которая способствует надлежащему управлению. Понятно, что новый и современный подход будет необходим для решения этого беспрецедентного масштаба проблем, связанных с восстановлением. Он должен опираться на плодотворное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами на местном и центральном уровнях, включая органы власти, частный сектор и общественные организации. Мы призываем все заинтересованные стороны рассмотреть важные вопросы, которые все еще поднимает закон, как в отношении сути, так и в отношении процесса", – сказал Купман.

Также стороны обсудили поддержку закона 5655 среди небольших и средних общин Украины, которые начали частичное восстановление и требуют внедрения цифровых инструментов подотчетности.

Во встрече приняли участие также министра цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, председатель Госагентства по восстановлению Мустафа Найем, председатель ГИАГ Александр Новицкий, руководители проекта USAID/UK aid Tapas Project/прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.