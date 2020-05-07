В Украину эвакуационными рейсами из Торонто, Осло и Гоа прибыли 470 пассажиров

Тремя самолетами из Канады, Норвегии и Индии прибыли преимущественно наши соотечественники.

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники.

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Кроме привычных контрольных процедур пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг пассажиров и опросы о состоянии здоровья.

«Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все, кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения «Дій вдома». После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельую самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор.

«В целом пассажиропоток на государственной границе остается довольно низкий. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тысяч человек», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация граждан спецрейсами из-за рубежа будет проходить постепенно, контролируемо, до четырех самолетов в сутки.