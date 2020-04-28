На самолете прилетел 119 детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program.

В Украину из Майами прибыл самолет с 259 украинцами.

Об этом сообщает Hromadske.

Читайте такжеУкраина возобновляет спецрейсы для эвакуации украинцев из-за границы - Криклий

Это первый рейс после возобновления эвакуации украинцев на самолетах из-за рубежа. Самолет приземлился в 22:00. Все пассажиры самолета должны пройти или обязательную обсервацию, или самоизоляцию дома в течение 14 суток.

На самолете из Майами прибыли украинцы из многих штатов США. У аэропорта собрались родные и близкие пассажиров, однако в сам терминал никого не пускают. Большинство из них — родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program.

Всего на самолете было 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.