В Украину эвакуировали еще 500 человек из-за границы

После проверки сотрудниками ГПСУ регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более 500 пассажиров, прибывших в аэропорт «Борисполь» тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия). Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения «Дій вдома», - говорится в сообщении.

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам, один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что в целом пассажиропоток через украинскую границу остается довольно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли менее 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация граждан спецрейсами из-за рубежа будет проходить постепенно, контролируемо, до четырех самолетов в сутки.