В голове у женщины все очень тонко, сложно и запутанно, поэтому на пути к возбуждению и последующему оргазму могут возникнуть множественные помехи.

Женское возбуждение – штука зыбкая и трудноуловимая. Сейчас ты вся горишь и хочешь отдаться ему, но вот он чихнул – и все. Можно смотреть телевизор.

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Предлагаем вам несколько советов, как сделать так, чтобы твое желание было устойчивым и только нарастало, и никакая случайность не смогла «сбить с пути», пишет Cosmo.

Как быстро возбудиться женщине

Думай о сексе больше

Как часто ты себе это позволяешь? Проблема неустойчивого возбуждения женщины связана с его поверхностностью, твоим неумением быстро в него падать. Например, во время обеденного перерыва представь, что занимаешься сексом вон с тем официантом (ничего предосудительного в этом нет). Носи в сумочке что-нибудь, напоминающее тебе о сексе, например, маленький вибратор, и когда в поисках пудры ты наткнешься на него, автоматически получишь сигнал к возбуждению. Когда ты регулярно находишься в возбужденном состоянии, то постепенно начинаешь контролировать этот момент, учишься включать и выключать. Но это сложно и требует долгих тренировок.

Один из методов возбуждения: носи вагинальные шарики, займись тренировкой интимных мышц.

При сжатии вагинальных мышц усиливаются кровоток и обмен веществ в тазу, а в мозг поступают сигналы к возбуждению. Чем сильнее мышцы, тем прочнее связь между их движениями и твоим возбуждением.

Пробуждай свои эрогенные зоны

Женскую мастурбацию часто приравнивают к чему-то криминальному, а зря. В первую очередь, мастурбация – это пробуждение эрогенных зон, сексуальности и чувственности. На этот счет есть проверенный рецепт.

Как возбудиться самой? Купи себе красивое эротическое белье, включи музыку и начни танцевать перед зеркалом. После прими расслабляющую ванну, зажги свечи, закрой глаза и медленными движениями, начиная с плеч и заканчивая стопами, гладь себя, прислушиваясь к своим ощущениям, твоя задача – узнать, какие зоны реагируют. Такую процедуру проделывай в течение 7 дней. После этого добавь к своему ритуалу использование маленького вибратора. Главное, не торопи себя, и тело отзовется. Как показывает практика, 21 дня таких «ритуалов» хватает, чтобы пробудить эрогенные зоны. Благодаря этому, ты сможешь достигать ярких насыщенных оргазмов как самостоятельно, так и с партером. Пробужденные эрогенные зоны позволят тебе быстрее приходить в состояние возбуждения: они будут очень активно и ярко отзываться на прикосновения и посылать сигналы в мозг.

Начни вечер утром

В течение дня пиши своему партнеру интригующие эротические смс, представляй ваш вечер, занимайся разными приготовлениями.

Не думай, что «секс по расписанию» — способ возбуждаться быстро.

Здесь история с рефлексами не срабатывает. Секс по расписанию скоро начинает восприниматься как секс по необходимости. Планируй, но оставь место для спонтанности.

Ищите варианты разнообразить ваш сексуальный быт, причем регулярно.

Потом ты можешь вспоминать о том, как это было, или представлять, как это будет (см. совет №1). Ведь никто не фантазирует о сексе в миссионерской позиции в своей постели, правда? Регулярные походы по секс-шопам (можно в интернете), даже «просто посмотреть», помогут тебе держать возбуждение на определенном уровне, включать и выключать его, обращаясь к определенным картинкам.

Раскрепощайся и говори со своим партнером

Делись с ним фантазиями, спрашивай его о том, чего бы он хотел. Будь деликатна, и он раскроет тебе тайные желания. Возможно, что в первый момент его желания не вызовут у тебя отклика, но в дальнейшем, когда ты будешь обдумывать их уже без его присутствия, они могут вызвать самое что ни на есть яркое возбуждение. Это объясняется просто: мы часто носим социальные маски. Например, при своем партнере ты носишь маску «приличной девушки». Партнер говорит тебе, что хотел бы попробовать анальный секс. Ты впадаешь в праведное негодование или деликатно отказываешься. Но, когда остаешься наедине с собой, и тебе не нужно играть никаких ролей, начинаешь обдумывать его предложение и понимаешь, что возбудилась от этой мысли.

Глубокое стойкое возбуждение, переходящее в яркую разрядку, доступнее всего девушкам, в сексе свободным от социальных ролей и масок, понимающим, чего они хотят, и готовым к экспериментам.

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Автор: Иван Бойко