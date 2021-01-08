Шмигаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной / REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль направил Еврокомиссии письмо с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Читайте такжеЗеленскому представили первые плоды разработки украинской вакцины от коронавирусаКак пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее) позиции ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не ранее чем в марте", - сообщил Рикард Джозвяк.

Сообщение об этом в официальном Твиттере Дениса Шмыгаля и на правительственном портале пока не опубликовано.

Что этому предшествовало

  • Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в том числе Украине в получении вакцины от коронавируса.
  • В конце 2020 года замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.

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Автор: УНИАН