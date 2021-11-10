Ранее с подобной инициативой выступили в Минздраве, предложив вакцинироваться владельцам поддельных COVID-сертификатов.

Введение в Украине "ковидной амнистии", которое уже рассматривает Минздрав, не сработает, утверждает заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, люди, имеющие поддельные документы о вакцинации, вправе сделать прививку, однако предложенный механизм будет препятствием для этого.

"Потому что сознаться, что у тебя поддельный сертификат - это одно, а сказать, где ты его приобрел, у кого - это немного другое. Поэтому, думаю, это будет барьером, который многих людей будет останавливать. Люди не пойдут массово вакцинироваться с фальшивыми паспортами, сдавая своих соучастников. Было совершено преступление - подлог", - говорит она.

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По словам Чумаченко, украинцы не поверят, что против них не будут применять санкции за подделку или покупку "документа".

"Тут надо искать дополнительные механизмы, чтобы эти люди все-таки могли привиться. Нужно придумать смягчающие обстоятельства, если человек неразумно поступил. Если говорить об амнистии, то, может быть, его нужно амнистировать от ответственности за то, что он совершил такое преступление", - считает эксперт.

"Ковидная амнистия" в Украине - что известно

Как ранее сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, его ведомство прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Она позволит сделать прививки от коронавируса тем, кто ранее приобрел поддельный сертификат о вакцинации.

По его словам, предполагается, чтобы "они пришли к своему семейному врачу и сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли". Ляшко говорит, что таким людям сделают прививки, а семейный врач должен сообщить о контактах того, кто подделал документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован