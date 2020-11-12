Вечером 11 ноября в Сети появилась реклама эпицентра о якобы 72-часовой «пятницу».

Магазины "Эпицентра" и "Новой линии" на карантине будут продавать только разрешенные правительством товары.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Эпицентра в Facebook.

В пресс-службе пишут, что "ввели беспрецедентные средства безопасности", имея в виду карантинные ограничения для нераспространения COVID-19.

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В магазинах через кассы можно будет приобрести только продукты, средства гигиены и лекарства. Остальные товары клиентам придется в эти дни заказывать через сайт.

"Товары можно забрать бесплатно самовывозом в Центрах выдачи заказов в наших торговых центрах либо заказать доставкой", – уточняют в Эпицентре. В сети пообещали соблюдать карантин "выходного дня", однако отметили, что с решением правительства не согласны.

Стоит заметить, что Эпицентр фактически продолжил свою майскую политику, когда в условиях ужесточения ограничений он официально отказался от продажи строительных товаров. Но правоохранители продолжали фиксировать нарушения.

"В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью, предметами электроники и другими (товарами), что не предусмотрено условиями карантина. Поэтому будет ответственность", — сказал Аваков на заседании правительства 4 мая.

Вечером 11 ноября в интернете появилась реклама эпицентра о якобы 72-часовой "пятницы" в магазинах в связи с новыми карантинными ограничениями.

На выходку пиарщиков гневно отреагировал министр Максим Степанов: "Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей?Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста", Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей".

Эпицентр VSкарантин

В мае Эпицентр попал в крупный скандал с участием первых лиц государства. В маркетах начали продавать медицинские средства, которые, по информации Офиса президента, должны были быть гуманитарной помощью гражданам в условиях стремительного распространения COVID-19 и нехватки средств защиты.

В ответ администрация Эпицентра заявила, что сеть сама оплатила часть медтоваров из Китая самолетом «Мрия», полет которого торжественно презентовал Владимир Зеленский. На Банковой претензию Эпицентра подтвердили.

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Автор: Яна Ставская