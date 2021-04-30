Погоня за статусом и стремление всем угодить порой заставляют забыть о своих истинных желаниях. Стоит попробовать быть честным с самой собой, советуют психологи.

Перед тем, как влюбленные решат подать заявление в ЗАГС и жениться, стоит задать себе и друг другу несколько вопросов.

О чем важно спрашивать – отвечают эксперты, пишет Elle.

Почему хотите выйти замуж

Решение выйти замуж - это искренняя привязанность к партнеру и желание создать с ним семью? Или, чтобы родители перестали донимать намеками и расспросами на тему замужества?

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Погоня за статусом и стремление всем угодить порой заставляют забыть о своих истинных желаниях. Стоит попробовать быть честным с самой собой и разобраться, действительно ли замужество – то, чего сейчас искренне хотите.

Насколько хорошо знаете семью партнера

Фраза о том, что выходя замуж за мужчину, мы выходим замуж и за его семью, может казаться преувеличением. Однако в ней есть часть правды.

Хотим того или нет, но отношения с родителями и созданные ими семейные правила влияют на то, как мы относимся к браку в целом, чего от него ждем, за что ссоримся и чего боимся. Поэтому важно не пренебрегать общением с семьей партнера.

Как представляете свое будущее

Психологи утверждают, что многим парам удалось бы избежать расставаний, если бы они серьезно отнеслись к этому вопросу. Все потому, что в любых отношениях (не только в романтических, но и в дружеских или деловых) основная причина конфликтов – это несовпадение ожиданий.

Может казаться, что ваш партнер по умолчанию готов иметь 3 детей, не будет запрещать общаться с друзьями и непременно будет на выходных дома. При этом в сознании любимого человека картинка совместной жизни может быть совершенно противоположная. Именно поэтому перед тем, как подавать заявление в ЗАГС, нужно все обсудить.

Умеете ссориться

Если вы ни разу не ссорились, это повод задуматься, достаточно ли хорошо знаете друг друга. Была ли возможность видеть своего партнера не только счастливым и уверенным, но и подавленным, рассерженным, неправым, оскорбленным? Видел ли он ваше отчаяние, разочарование?

Не зря говорят, что с человеком, прежде чем бежать в ЗАГС, стоит пережить утрату, победу, чужую победу и ремонт – только тогда вы будете уверены, что действительно знаете друг друга.

Считаете партнера своим другом

Даже самую пылкую страсть после определенного времени сменяет спокойная теплая привязанность. С годами вы будете все больше ценить в избраннике чувство юмора, надежность, умение идти на компромисс и способность понимать ваши настроения и мысли без лишних слов. Чтобы быть уверенным в вашем совместном будущем, задайте себе вопрос: если бы вам не суждено быть вместе, хотели бы вы, чтобы этот человек был вашим другом?

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Автор: Виктория Гордиенко