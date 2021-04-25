Во время разговора с друзьями не стоит рассказывать им все детали отношений с партнером.
Эксперты рассказали, каких тем лучше избегать, пишет "Наша мама".
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- Когда хочется сказать что-то плохое о своем партнере
Оскорбления в адрес своего партнера – это табу. Речь идет и о том, чтобы сказать это в глаза и за спиной. Тем не менее, если в первом случае вы еще сможете извиниться за это перед любимым, то ситуация, когда говорите неприятные вещи за его спиной и он об этом случайно узнает, может стоить вам отношений. Если хотите выпустить пар, то вместо того, чтобы набрать номер кого-то из друзей, сходите в спортзал или устройте генеральную уборку дома.
- Когда один из вас предал
Не все измены заканчиваются разводом. Некоторые женщины вполне могут простить своему партнеру. Чего нельзя сказать о друзьях и родственниках обманутого. Если хотите сохранить нормальные отношения со своими близкими, лучше не рассказывайте об инциденте. Хотя это распространяется на все ситуации, которые в определенной степени не укладываются в общепринятые нормы.
- Когда у партнера финансовые проблемы
Например, мужчины крайне болезненно воспринимают свою финансовую несостоятельность. Поэтому, если девушка начнет с подругами обсуждать его провалы, это его крайне огорчит. Не говоря уже о том, что в дальнейшем вам будет сложно восстановить его репутацию в глазах окружающих.
- Когда партнер рассказывает о своих фантазиях
Не стоит обсуждать сексуальные фантазии своего партнера. Согласитесь, что вам бы также было неприятно. Если партнер поделился с вами самым сокровенным, постарайтесь оправдать его доверие.
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