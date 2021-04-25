Очень часто мы доверяем даже самым близким друзьям те секреты и подробности из личной жизни, которые стоит оставить только между двумя влюбленными.

Во время разговора с друзьями не стоит рассказывать им все детали отношений с партнером.

Эксперты рассказали, каких тем лучше избегать, пишет "Наша мама".

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Когда хочется сказать что-то плохое о своем партнере

Оскорбления в адрес своего партнера – это табу. Речь идет и о том, чтобы сказать это в глаза и за спиной. Тем не менее, если в первом случае вы еще сможете извиниться за это перед любимым, то ситуация, когда говорите неприятные вещи за его спиной и он об этом случайно узнает, может стоить вам отношений. Если хотите выпустить пар, то вместо того, чтобы набрать номер кого-то из друзей, сходите в спортзал или устройте генеральную уборку дома.

Когда один из вас предал

Не все измены заканчиваются разводом. Некоторые женщины вполне могут простить своему партнеру. Чего нельзя сказать о друзьях и родственниках обманутого. Если хотите сохранить нормальные отношения со своими близкими, лучше не рассказывайте об инциденте. Хотя это распространяется на все ситуации, которые в определенной степени не укладываются в общепринятые нормы.

Когда у партнера финансовые проблемы

Например, мужчины крайне болезненно воспринимают свою финансовую несостоятельность. Поэтому, если девушка начнет с подругами обсуждать его провалы, это его крайне огорчит. Не говоря уже о том, что в дальнейшем вам будет сложно восстановить его репутацию в глазах окружающих.

Когда партнер рассказывает о своих фантазиях

Не стоит обсуждать сексуальные фантазии своего партнера. Согласитесь, что вам бы также было неприятно. Если партнер поделился с вами самым сокровенным, постарайтесь оправдать его доверие.

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Автор: Иван Бойко