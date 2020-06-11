Экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего Кузнецова - СБУ

По данным СБУ, тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. Поэтому следствие считает, что заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а затем никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

В Службе безопасности Украины заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве одесским общественным активистом Сергеем Стерненко нападавшего на него Ивана Кузнецова.

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Как говорится в сообщении на сайте СБУ, сегодня по согласованию с Офисом генерального прокурора Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"Расследование дела Стерненко давно перешло из чисто юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины подчеркивает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", - отметили в СБУ.

В спецслужбе подтверждают, что, как свидетельствуют материалы дела, Иван Кузнецов и Александр Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения Стерненко. Поэтому действия нападавших следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК (хулиганство).

Отмечается, что, защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающую колото-резаную рану живота.

"Отмечаем, что подобные действия Стерненко могут соответствовать понятию "необходимая оборона". Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов убежал с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в том числе удар ножом в сердце, который и привел к смерти", - заявили в СБУ.

По данным СБУ, тело Кузнецова было найдено почти 100 м от места первой схватки. Поэтому следствие считает, что заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а затем никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

Проведенная во время досудебного расследования экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве, говорится в сообщении.

"Также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия", - добавили в Службе безопасности.

В СБУ отметили, что "сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона ..., и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов".

"Вместе с тем, напоминаем, что человек считается виновным в случае, если ее вина доказана в суде", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлено в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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