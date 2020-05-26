Доплаты медикам: в Минздраве пообещали надбавки работникам лабораторий, которые проводят тестирование на COVID-19
Работники лабораторий, в которых проводится тестирование на коронавирус, как и врачи, получат надбавки в размере 300% зарплаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.
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«Относительно заработных плат работников лабораторий, которые сегодня работают на передовой с COVID-19: правительство выделило дополнительно 650 млн грн для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Министерства здравоохранения на распространение коронавирусной болезни. Из этих 650 млн 280 млн определены на оплату труда работников лабораторных центров, в которые входят эпидемиологи, работники лабораторий - то есть специалисты, которые сегодня борются с коронавирусной болезнью на передовой. В ближайшее время будет утвержден паспорт бюджетной программы под эти суммы средств», - заявил он.
По словам главного санитарного врача, надбавка в 300% зарплаты будут начисляться работникам лабораторий за весь период работы с начала пандемии COVID-19.
«Работники лабораторий также получат 300%-ю надбавку за весь период работы с больными коронавирусной болезнью, с контактными на коронавирусную болезнь, а также с материалом от инфицированных для того, чтобы материально стимулировать всех работников, независимо от того, находятся ли они в учреждении здравоохранения, или они находятся в лабораторном центре», - добавил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.
14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.
24 апреля Кабинет министров утвердил решение о выплате доплат медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% зарплаты.
22 мая в Офисе президента на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни сообщили, что во всех областях медикам, которые работают с больными COVID-19, выплатили надбавки за март.
В Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тысяча 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальные, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
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