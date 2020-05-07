Где деньги для медиков: в Кабмине объяснили, почему не во всех регионах врачи получили обещанные доплаты
В Кабинете министров объяснили, почему не все врачи в Украине получили обещанные доплаты в размере 300%.
Как рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире hromadske, некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больнице.
"То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату", - пояснил Немчинов.
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По его словам, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, следовательно, есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.
Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский пригрозил главам ОГА лишением зарплат и должностей за задержку выплат медикам.
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