Где деньги для медиков: в Кабмине объяснили, почему не во всех регионах врачи получили обещанные доплаты

Ответственность за свои действия могут понести руководители местных органов власти.

В Кабинете министров объяснили, почему не все врачи в Украине получили обещанные доплаты в размере 300%.

Как рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире hromadske, некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больнице.

"То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату", - пояснил Немчинов.

Читайте такжеСуд остановил решение Черкасского горсовета об ослаблении карантина в городе

По его словам, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, следовательно, есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский пригрозил главам ОГА лишением зарплат и должностей за задержку выплат медикам.

Читайте также: