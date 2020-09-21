За первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время пандемии COVID-19 второй проблемой в Украине после самой коронавирусной болезни стал рост уровня домашнего насилия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями общественных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

По словам главы государства, эта встреча является своеобразным итогом совместной работы Офиса президента Украины, правительства, общественных организаций и международных экспертов.

«Результат такой важной работы - это проект указа о неотложных мерах по противодействию и предотвращению домашнего насилия, насилия по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия», - добавил он и выразил благодарность всем, кто принял участие в подготовке проекта, ведь это «очень важная и болезненная тема».

«В условиях пандемии COVID-19 темой №2 после самого вируса стал рост домашнего насилия. В качестве примера - только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии», - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что крайне важным является повышение доверия людей к соответствующим службам, которые призваны помогать человеку.

«Такое доверие будет увеличиваться тогда, когда на каждое обращение будет оперативная и адекватная реакция. Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы», - добавил он.

В конце своего выступления президент подписал указ о неотложных мерах по противодействию и предотвращению домашнего насилия, насилия по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.

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Автор: Константин Гончаров