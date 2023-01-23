По словам Давида Арахамии, "не ко времени" уже не работает.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что весной, вероятно, пройдут активные аресты коррумпированных чиновников. Многие из них проигнорировали призывы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим. Поэтому принцип "не ко времени" уже не сработает.

Об этом Арахамия написал в личном Telegram-канале: "Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерствуют без страха и угрызений совести".

Как заявил Арахамия, это касается и закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны. По его словам, сегодня в Комитете будут разбираться в ситуации. Глава "Слуги народа" намерен вернуть парламентский контроль над исполнительными властями.

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Арахамия отдельно отметил, что "с 24 февраля по официальным и не официальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами". Однако некоторые проигнорировали эти призывы.

Скандал с закупками в Минобороны: что известно

Украинские СМИ 21 января опубликовали расследование касательно закупок питания для тыловых военных частей ВСУ, которые планировало совершить Министерство обороны. Цены в контрактах были в разы выше, чем стоимость тех же продуктов в киевских супермаркетах.

Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи с возникшим скандалом вокруг закупок.

В Минобороны опубликовали ответ на расследование лишь 22 января. Представители ведомства заявили, что "материал журналистов содержал признаки преднамеренных манипуляций и вводит в заблуждение". Министерство готовит материалы в СБУ для проведения разбирательства в связи с "распространением заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".

При этом в Минобороны анонсировали служебную проверку. А министр обороны Алексей Резников обратился с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

По словам президента Владимира Зеленского, в каждой скандальной ситуации будет проведено разбирательство. Это касается и закупок Министерством обороны.

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