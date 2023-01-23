Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что весной, вероятно, пройдут активные аресты коррумпированных чиновников. Многие из них проигнорировали призывы сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим. Поэтому принцип "не ко времени" уже не сработает.
Об этом Арахамия написал в личном Telegram-канале: "Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерствуют без страха и угрызений совести".
Как заявил Арахамия, это касается и закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны. По его словам, сегодня в Комитете будут разбираться в ситуации. Глава "Слуги народа" намерен вернуть парламентский контроль над исполнительными властями.
Арахамия отдельно отметил, что "с 24 февраля по официальным и не официальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами". Однако некоторые проигнорировали эти призывы.
Скандал с закупками в Минобороны: что известно
Украинские СМИ 21 января опубликовали расследование касательно закупок питания для тыловых военных частей ВСУ, которые планировало совершить Министерство обороны. Цены в контрактах были в разы выше, чем стоимость тех же продуктов в киевских супермаркетах.
Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи с возникшим скандалом вокруг закупок.
В Минобороны опубликовали ответ на расследование лишь 22 января. Представители ведомства заявили, что "материал журналистов содержал признаки преднамеренных манипуляций и вводит в заблуждение". Министерство готовит материалы в СБУ для проведения разбирательства в связи с "распространением заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".
При этом в Минобороны анонсировали служебную проверку. А министр обороны Алексей Резников обратился с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.
По словам президента Владимира Зеленского, в каждой скандальной ситуации будет проведено разбирательство. Это касается и закупок Министерством обороны.