Учредитель Офиса трансформации Максим Бахматов, что занимается антикоррупционными расследованиями, фигурировал в уголовных делах, одно из которых закрыла скандальная судья времен Януковича.

Об этом в Facebook написал эксперт, медиааналитик Назар Приходько, передает Апостроф.

"Объединяет так называемая антикоррупционная деятельность Максима Бахматова — почтенного вроде предпринимателя, а с недавних времен еще и разоблачителя коррупции. Не так уж и давно он сам с удовольствием пользовался схематозными "благами", которые сейчас так жестко "разоблачает", — написал Назар Приходько.

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Он сообщил, что в августе 2014 судья Татьяна Овсепьян освободила Бахматова от уголовной ответственности. Его обвиняли в подделке документов — ч. 3 ст. 358 УК Украины. Он предоставил фейковые справки, чтобы получить более 212 тыс. долларов кредита.

"Судя по статье, преступление могло быть совершено повторно. За это Овсепьян должна была бы дать Бахматову 5 лет ограничения или лишения свободы. Но дело тупо закрыли. Интересно, сколько это ему стоило?" — говорится в заметке.

Назар Приходько напомнил, что именно эта судья, закрыла расследование "пленок Вовка" — аудиозаписи, которую правоохранители сделали в кабинете Павла Вовка, председателя скандального Окружного апелляционного суда Киева. По данным "Схем", накануне полномасштабного вторжения РФ этот суд планировал восстановить Януковича в должности.

Бахматов был подозреваемым по еще одному уголовному делу. В 2007 году он взял ипотеку, а в 2021 продал дом и земельный участок, которые были под залогом, чтобы избежать выплаты долга. Согласно судебного решения, Бахматов занизил стоимость имущества: дома с 9,6 млн до 6,4 млн грн, участки — с 2 млн до 1 млн грн.

"Обычное мошенничество. То есть человек годами обогащался на схематозе, а прибыли прикрывал легальным бизнесом. И ничего — он на свободе и пользуется уважением в обществе, и даже в коррупции кого-то уличает", — написал Назар Приходько.