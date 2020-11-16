Мэр Киева призывает правительство безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса в период карантина.

Киевский городской голова Виталий Кличко инициировал перед правительством усиление контроля за изоляцией больных COVID-19 и контактных лиц, так как система «Дій вдома» не работает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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Кличко подчеркнул, что главное сегодня - сохранить здоровье и жизнь людей, поэтому Киев будет выполнять постановление правительства о карантине выходного дня.

«Сегодня на селекторе с премьер-министром я подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц, чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система «Дій вдома» не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разрыва цепи передачи вируса», - сказал мэр.

Относительно карантина выходного дня Кличко отметил, что «это не идеальный вариант, и есть много вопросов», но с такой динамикой распространения коронавируса медицинская система вскоре уже не справится с таким количеством больных.

«И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун ... Но, вместе с тем, мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса», - отметил Кличко.

Он напомнил, что Киев в марте ввел на уровне города определенный комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

«И сейчас город пересмотрит возможности - что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест», - сказал Кличко и призвал всех соблюдать правила безопасности и определенные регламенты работы.

«Нравится нам это или нет. Давайте будем сознательными и осторожными. Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать», - сказал Кличко.

Справка. В Украине приложение "Дій вдома" для контроля режима обсервации и самоизоляции заработало в апреле этого года. В течение 14 дней человеку должно приходить до 10 push-сообщений в день. Нужно делать фото и во время осуществления фотографии должна включаться геолокация. Через сервис украинцам также должны стать доступны сообщения о решении правительства, карантинные ограничения и практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

Коронавирус в Украине: что известно

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9832 человек, выздоровели 2753 человека, умерло 94 пациента.

Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

С начала пандемии заболели 545689 человек, из них 244197 выздоровели, летальных исходов - 9697.

В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще у 879 человек. Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 51499.

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Автор: Инна Андалицкая