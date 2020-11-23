На сегодня в Киеве на дистанционное обучение переведено более 1 тыс. классов в 272 школах, еще 8 школ полностью закрыты.

В Киеве на дистанционное обучение переведено более 1 тыс. классов в 272 школах, еще 8 школ полностью закрыты (всего в городе около 430 коммунальных школ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом столичный городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении в среднем 1 тыс. 016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 тыс. 166. Также болеют более 790 педагогов", - сказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 детсадах и полностью закрыты на карантин 4 детсада.

Наполненность детсадов в городе на сегодняшний день составляет более 46%.

Коронавирус в Киеве

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Автор: Инна Андалицкая