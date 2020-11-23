В Киеве на дистанционное обучение переведено более 1 тыс. классов в 272 школах, еще 8 школ полностью закрыты (всего в городе около 430 коммунальных школ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом столичный городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
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"На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении в среднем 1 тыс. 016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 тыс. 166. Также болеют более 790 педагогов", - сказал Кличко.
Кроме того, по словам мэра Киева, из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 детсадах и полностью закрыты на карантин 4 детсада.
Наполненность детсадов в городе на сегодняшний день составляет более 46%.
Коронавирус в Киеве
- В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1212 человек, 20 больных скончались. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1143 киевлян, в целом подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице 60218.
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