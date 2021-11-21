Эксперт рассказала, как лучше приготовить грибы, чтобы они были источником питательных веществ.

Некоторые виды грибов является источником витаминов и полезных веществ для человека.

Об этом рассказала диетолог Карина Дейнеко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в случае использования экстрактов грибов следует принимать во внимание дозировку и то, каким образом было приготовлено или получено сырье.

"Положительно относимся к такому грибу, как чага, поскольку за последние 30-40 лет появились исследования, которые говорят о том, что действительно в качестве лекарства мы можем использовать этот продукт. Но важно понимать, как грамотно добавить в свой рацион такой продукт, выбрать дозировку и обязательно обратить внимание, каким образом было приготовлено или получено сырье, если мы говорим об экстракте или чае, или приправе с использованием каких-то синтетических веществ, или нет, на какой почве был выращен этот гриб. В этом комплексе можно говорить о пользе или о вреде", - сказала Дейнеко.

Экстракты от грибов "сохраняются и в разных видах конфет, есть разные способы приготовления сырья из концентрированного продукта как чага", отмечает эксперт.

"Если мы говорим о консервации или маринаде в нашей стране, то, конечно, часть белка мы получаем, но вместе с консервацией мы получаем большое количество сахара, уксуса, и такая комбинация будет больше приносить вреда, чем пользы", - говорит Дейнеко.

По ее словам, если речь идет о правильном употреблении грибов в качестве источника питательных веществ, то их лучше тушить, запекать, или же приготовить на гриле. В некоторых странах есть блюда, которые используют сырые грибы, но надо очень осторожно следить за их происхождением.

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"У нас распространены белые грибы. Уже, конечно, закончился сезон, но есть очень классный гриб, который является суперфудом - это лисички. Лисички - чемпионы по содержанию витамина А, который благотворно влияет на кожу, на состояние волос, на иммунитет. А также очень много содержат селена. Селен очень хорошо влияет на функцию щитовидной железы. Как известно, щитовидная железа является одним из центральных органов, который отвечает за иммунитет", - сказала Дейнеко.

Как сообщал УНИАН, из-за длительного отсутствия солнца зимой у многих ощущается нехватка витамина D. Человека тянет на сладкое, постоянно хочется спать, одна простуда заканчивается и начинается другая – это повод проверить уровень витамина D в крови.

"На первом месте продукты, богатые животными жирами, жирные сорта рыбы, сельдь, скумбрия. Также рекомендовано каждый день бывать на солнце", – говорит врач-диетолог Карина Дейнеко.

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Автор: Александр Топчий