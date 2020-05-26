В Украине детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина - Минздрав

Минздрав планирует минимизировать риск инфицирования коронавирусом среди детей.

Детские лагеря в Украине будут открывать на последнем этапе выхода из карантина. В Министерстве здравоохранения хотят сократить до минимума шанс инфицирования среди детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что такие правила будут применяться, в частности, и к детскому лагерю "Артек".

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это возможно только на последнем этапе выхода из карантина. Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был фактически минимальным, фактически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - заявил Степанов.

Как писал УНИАН, по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали рост динамики распространения коронавируса - за сутки подтвердили на 80 новых случаев больше, чем днем ранее.

Также сообщалось, что до окончания карантина, 22 июня, в рамках этапов ослабления не предусмотрено проведение концертов и массовых мероприятий в Украине.

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