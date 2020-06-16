"Нецелесообразно": в Кабмине решили не открывать детские оздоровительные лагеря до 1 июля

Министр здравоохранения отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 млн детей, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года.

Соответствующее решение было принято сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Кабмина.

Докладывая о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

Читайте такжеВрач объяснила, чем опасен детский лагерь во время пандемии COVID-19

«Мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в частности кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19», - отметил Степанов.

Также, по его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины. К тому же, проверки в детских лагерях установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

«В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие оздоровительных лагерей пока преждевременно. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина», - сказал министр здравоохранения, добавив, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

Читайте такжеВ Минздраве предлагают не открывать этим летом детские оздоровительные лагеря

В свою очередь, министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что 75% тех детей, которые должны быть оздоровлены в этом году, - это дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в социальной поддержке. «Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная компания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране», - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

Открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.п., «зеленый туризм» возможны только на пятом этапе ослабления карантина и при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в Украине в текущем году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram