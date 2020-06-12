В Минздраве рассказали, опасно ли водить детей в сады во время карантина

По словам министра, окончательное решение должны принимать родители.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, опасно ли водить детей в детские сады во время карантина.

В частности, министр вспомнил о случаях заражения в подобных учреждениях. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Да, у нас был случай в Броварах. 1 июня они открылись, 3-го заболела воспитатель, и 5-го начали всех проверять. Сразу этот садик был закрыт. Но решение (водить ли ребенка в садик - ред.) должны принимать сами родители", - сказал он.

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Министр отметил, что в любом случае, кроме постоянного пребывания дома, риски заразиться повышаются.

"Конечно, есть риск заболеть. Он сводится к минимуму только на самоизоляции. Измеряя риски, нужно понимать, насколько они высоки. Нужно помнить, что дети болеют чаще всего бессимптомно или в легкой форме", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что ждет украинцев после возвращения из-за границы самолетом.

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