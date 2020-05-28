Детсады Киева готовятся к работе в строгих условиях с соблюдением санитарных норм с 1 июня

Ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру, и тех, у кого она выше 37,2°C, не будут допускать в детский сад.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что детсады столицы готовятся к работе в строгих условиях с соблюдением санитарных норм с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«С 1 июня - с соблюдением санитарных норм и строгих требований - начнут работать детские сады в столице. Сегодня учреждения готовятся к работе в новых условиях. Чтобы пребывания в садах было безопасным для детей, город утвердил рекомендации по работе заведений», - сказал Кличко.

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По словам мэра, ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

«Тех, у кого она выше 37,2°C, не допускают в заведение. Родители, которые приводят ребенка в садик, должны быть в масках. Все коммунальные сады обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей. В заведениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. А также и работники, и дети в помещении должны находиться только в сменной обуви», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в детсадах будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и регулярно проветривать, а воспитатели должны больше времени проводить с детьми на улице.

Мэр показал видео, как в одном из детсадов в Печерском районе - дошкольном учреждении санаторного типа для детей с заболеваниями дыхательных путей - готовятся к возобновлению работы.

По словам Кличко, традиционно летом во многих детсадах делать текущие ремонты. Мэр призвал родителей заранее узнать, будет ли такой ремонт в учреждении, куда ходит их ребенок, и в какой садик рядом они могут его перевести в настоящее время.

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