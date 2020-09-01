Также в детском саду № 71 на самоизоляцию отправили группу, а в саду № 95 - группу и контактных воспитателей.

В Николаеве в первый день учебы на вынужденную самоизоляцию ушел целый класс в школе № 19 из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

Об этом СВІДОК.info сообщили из собственных источников в управлении образования.

Также в детском саду № 71 на самоизоляцию отправили группу, а в саду № 95 - группу и контактных воспитателей.

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25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Денис Прядко