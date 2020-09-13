По словам министра, во время массового скопления людей риск вспышки коронавируса возрастает.

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города в Днепре в период пандемии коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям», - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что во время массового скопления людей риск вспышки болезни возрастает, поэтому проведение масштабных концертов рискованно.

«Зная вас (местные власти Днепра - УНИАН), я точно знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина», - добавил министр.

Глава Минздрава напомнил, что на сегодня проведение массовых мероприятий запрещено постановлением Кабинета министров.

«Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть», - отметил Степанов.

Справка УНИАН. 12-13 сентября в Днепре празднуют День города. В рамках празднования состоялись массовые мероприятия, в частности, концерт классической музыки.

Музыкальные произведения исполняли симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и киевская вокальная джаз-группа Mansound.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 13 сентября

В Украине за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 476 новых случаев COVID-19, 30 человек умерли.

В Днепропетровской области на сегодня 3262 человека инфицированны COVID-19, 86 - за последние сутки.

В Днепре по состоянию на утро 13 сентября официально зафиксировано 1 915 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Карантин. ДНЕПР. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского горсовета, на утро 13 сентября зафиксировано 24 новых случая коронавируса. 1 243 человека выздоровели. На лечении находятся 672 человека: на стационаре — 233 пациентов, лечатся амбулаторно — 439 заболевших. В тяжёлом состоянии находятся 9 человек. Из них на аппарате ИВЛ – 1. Летальных случаев 34.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Анна Бредихина