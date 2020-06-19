"Надо четко коммуницировать": Зеленский отреагировал на новые антирекорды заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксирован 921 новый случай коронавирусной болезни.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые антирекордные показатели заболеваемости COVID-19 в Украине,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

На традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса Зеленский отметил, что в связи с новыми антирекордами заболеваемости есть потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

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«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, тем больше будут соблюдать адаптивны карантин», - считает Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 033 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

Сегодня, 19 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на протяжении почти 10 дней фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

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