Сейчас в медучреждениях города лечатся более 70 пациентов со сложным течением болезни, среди них 18 детей.

В последние недели в столице значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19, предупреждают городские власти. Отмечается, что в частности, по сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса.

По данным Департамента здравоохранения города Киева, если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73, в том числе 18 детей. Это больные со сложными случаями течения болезни. В среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек в сутки.

Как сообщается, всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

Видео дня

Жителей столицы призывают категорически соблюдать правило - "Заболел - сиди дома!". То есть если человек чувствует недомогание, ему стоит по возможности максимально самоизолироваться и обратиться к врачу.

COVID-19 в мире - последние новости

На днях Национальная организация общественного здравоохранения Греции обнародовала очередной отчет, в котором отмечалось, что из-за экстремальной жары в Греции вспышка коронавируса. Так, с 8 по 14 июля 2024 года было госпитализировано 669 новых пациентов, что на 44% больше, чем в предыдущие четыре недели. Также было зарегистрировано 26 смертей от COVID.

Летний рост заболеваемости связывают с тем, что люди стараются прятаться от сильной жары в помещениях, где вирус передается гораздо эффективнее. Туристов, которые собираются этим летом на отдых в Грецию, предупредили о всплеске случаев заболевания новым вариантом коронавируса FLiRT за последние 20 дней.

На фоне этого в некоторых греческих больницах уже начали вводить обязательное ношение масок, а также ограничивать количество посетителей, требуя от них также отрицательный экспресс-тест на коронавирус.

Британские медэксперты предполагают, что на FLiRT и LB.1 не действует иммунитет, заработанный после вакцинации ныне существующими препаратами от COVID-19 или заболевания другими штаммами вируса, поскольку идет постоянная мутация возбудителя.

Вас также могут заинтересовать новости: