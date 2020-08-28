Правоохранители убеждены, что такое решение депутатов противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам.

Национальная полиция открыла уголовное дело против депутатов горсовета Черновцов, которые проголосовали за частичную отмену карантинных ограничений.

Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство, - говорится в сообщении.

Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение частично отменить карантинные ограничения на территории города, который отнесли к "красной" зоне из-за высокого уровня распространения COVID-19.

Правоохранители убеждены, что такое решение депутатов противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам. Дело открыли за "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Справка УНИАН. Красная зона предусматривает запрет работы общественного транспорта, посещение учреждений образования, закрытие ресторанов, ТРЦ.

Карантин на Буковине:

В течение последних трех дней в регионе фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса, но 27 августа еще три новые районы области отнесли к "красной" зоне. Там зафиксировали вспышки COVID-19.

Накануне под мэрией бизнесмены провели акцию протеста и призвали разрешить им работать.

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Автор: Наталия Печиборщ