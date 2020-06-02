В Украине могут пересмотреть требования о количестве прихожан во время богослужений в храмах

Шмыгаль заверил, что правительство стремится "создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений".

Премьер-министр Денис Шмигаль не исключил возможности пересмотра требования относительно количества прихожан во время богослужений в храмах.

Об этом он заявил на первой встрече с главами церквей и религиозных организаций – членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

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Шмыгаль заверил, что правительство стремится «создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений».

В свою очередь, говорится в сообщении, представители религиозных организаций представили правительству ряд предложений по ослаблению карантинных ограничений для религиозных организаций, упрощению оформления гуманитарной помощи и тому подобное. «Денис Шмыгаль согласился с мнением относительно возможности пересмотра в сторону уменьшения требования о количестве присутствующих во время религиозных мероприятиях», - говорится в сообщении.

«Надеюсь мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни», - отметил премьер-министр.

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В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная на просьбу представителей Церквей упростить оформление гуманитарных грузов сообщила, что на время пандемии Минсоцполитики уже упростило процедуру признания грузов как гуманитарных, что дало возможность делать это за один день, а на будущее в Министерстве хотят сделать этот процесс автоматическим.

Председатель правительства поддержал инициативу проводить такие встречи ежеквартально.

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