Вспышка коронавируса в Украине: в Минздраве разъяснили, будут ли закрывать церкви

По словам министра Степанова, он никогда не обвинял церкви в нарушениях, которые привели к распространению коронавирусной инфекции.

В Украине не намерены из-за распространения COVID-19 закрывать церкви и запрещать прихожанам посещать храмы во время богослужений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в рамках рабочей поездки во Львов, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

«Обвинений я никогда в адрес церкви не выдвигал ... в выводах эпидемиологических расследований указано, в том числе, что усиленное распространение (коронавирусной инфекции - УНИАН) происходит за счет транспорта», - заявил он.

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Также министр отметил, что распространение COVID-19 в некоторых районах происходит во время богослужений.

«Я сам является человеком, который ходит в церковь, я тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены. Я думаю, что здесь нужно подумать о здоровье, в том числе прихожан. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить», - отметил Степанов.

«Какое закрытие церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал ... я такого никогда не говорил», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 30 июля во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных в западных областях, особенно в деревнях, являются богослужения.

В Украине по состоянию на утро 6 августа зарегистрировано 76 тыс. 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 819 летальных, 42 тыс. 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1 тыс. 318 новых случаев.

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