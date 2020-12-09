Усиленные карантинные ограничения в Украине введены с 8 по 24 января.

В Украине с 8 по 24 января все учебные заведения, кроме детских садов, будут отправлены на каникулы.

Читайте также"Это не совсем локдаун": в правительстве прокомментировали журналистам планы по усилению зимнего карантинаОб этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в то же время с ограничениями продолжит работать общественный транспорт, «чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина».

Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Локдаун в Украине: ограничения и сроки

Кабинет министров 9 декабря принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Предусмотрен запрет на работу:

кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»;

магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением заведений, работающих в ТРЦ и продают пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.

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Автор: Катерина Шварц