Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, ввела штрафы за отсутствие либо неправильное ношение масок. В случае нарушения придется заплатить от 170 до 255 гривень, а получить штраф можно будет прямо на месте.
Юрист Сергей Тарасюк объяснил ТСН, что процедура оформления штрафа будет напоминать ситуацию при нарушении ПДД. Полицейский должен зафиксировать нарушение и выписать постановление.
Журналисты проверили, как в столице Украины соблюдается масочный режим. Выяснилось, что штрафовать будет кого: во время "инспекции" журналисты увидели продавца в продуктовом магазине на территории ТРЦ без маски. Говорит: сняла, потому что стало плохо.
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На остановке некоторые киевляне ждут транспорт в маске, другие держат наготове. В метро основное нарушение - выглядывающий из-под маски нос.
"На турникете одного гражданина без маски пыталась сдержать работница подземки, но в итоге пропустила", - рассказали журналисты.
Мнения людей
Большинство опрошенных поддержали масочный режим, заявив, что их пугает статистика по коронавирусу в Украине.
"Правильно, давно надо было это сделать. А мы сегодня пришли в эту зону, а потом и спохватились", - отмечают киевляне.
Эффективность маски
Врачи и ученые пришли к выводу, что ношение масок может ограничивать распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, американские ученые смоделировали ситуацию, которая показала, если бы 95% всех людей одели маски в общественных местах, то за полгода удалось бы сохранить 130 тысяч жизней.
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