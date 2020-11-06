Сумму штрафа составит от 170 до 255 гривень.

Верховная Рада в пятницу, 6 ноября, ввела штрафы за отсутствие либо неправильное ношение масок. В случае нарушения придется заплатить от 170 до 255 гривень, а получить штраф можно будет прямо на месте.

Юрист Сергей Тарасюк объяснил ТСН, что процедура оформления штрафа будет напоминать ситуацию при нарушении ПДД. Полицейский должен зафиксировать нарушение и выписать постановление.

Журналисты проверили, как в столице Украины соблюдается масочный режим. Выяснилось, что штрафовать будет кого: во время "инспекции" журналисты увидели продавца в продуктовом магазине на территории ТРЦ без маски. Говорит: сняла, потому что стало плохо.

Читайте такжеВ Раде рассказали, как будут штрафовать депутатов за неношение маски

На остановке некоторые киевляне ждут транспорт в маске, другие держат наготове. В метро основное нарушение - выглядывающий из-под маски нос.

"На турникете одного гражданина без маски пыталась сдержать работница подземки, но в итоге пропустила", - рассказали журналисты.

Мнения людей

Большинство опрошенных поддержали масочный режим, заявив, что их пугает статистика по коронавирусу в Украине.

"Правильно, давно надо было это сделать. А мы сегодня пришли в эту зону, а потом и спохватились", - отмечают киевляне.

Эффективность маски

Врачи и ученые пришли к выводу, что ношение масок может ограничивать распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, американские ученые смоделировали ситуацию, которая показала, если бы 95% всех людей одели маски в общественных местах, то за полгода удалось бы сохранить 130 тысяч жизней.

Коронавирус в Украине: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН