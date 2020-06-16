В Украине могут усилить ответственность за несоблюдение масочного режима

По словам главы правительства, чрезвычайно важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

Правительство будет инициировать усиление административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Людям надо разъяснять эти вопросы - о соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте», - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве сообщили, что украинцы за время действия карантина свыше 2,2 тысячи раз нарушали правила самоизоляции, общая сумма штрафов составила 4,3 млн гривень.

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