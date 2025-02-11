В "тихих аукционах", которые проводились в Art Ukraine Gallery в партнерстве с фондом "Відчуй" Людмилы Пышной регулярно участвовали владельцы банков, которые таким образом пытались выстроить дружеские отношения с главой НБУ Андреем Пышным.

Об этом говорится в расследовании РБК "Что известно о конфликте галеристки с Пышной и при чем здесь "Ощадбанк".

"На аукционах присутствовали украинские банкиры и бизнесмены. Например, среди покупателей были замечены владелец "Универсал банка" Сергей Тигипко с женой.

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По словам бывшего народного депутата Борислава Березы, через участие в таких аукционах банкиры могли налаживать отношения или даже получить лояльность главы НБУ Андрея Пышного. "Такие истории есть и на Западе, здесь никто никого не удивляет. Все, с кем я общался, подтвердили - да, банкиры приходили, покупали для того, чтобы наладить с ним отношения, поддерживали благотворительные проекты, потому что все знали, кто стоит за фасадом", - говорится в расследовании.

Напомним, ранее Борислав Береза заявил, что считает этот проект успешным бизнесом. "Мы помним даже такое: "Тигипко с беременной женой пришли на годовщину Art Ukraine Gallery". Люди туда ходили. Более того, это уже я услышал от банковской среды - туда ходили банкиры, потому что все знали, что в этой галерее есть Пышный, и поэтому, покупая там картины, принимая участие в аукционах, налаживали отношения с главой Нацбанка. Все понимали, что Вы (Наталья Заболотная) - это мозг, но позади стоят представители семьи Пышных", - заявил Береза.

При этом Борислав Береза указал на интересный факт: "Домосфера" задолжала много денег "Ощадбанку".

"В "Ощадбанке" был руководителем именно Андрей Пышный в свое время, а сейчас он руководитель Нацбанка. И банк выставлял недавно это здание на аукцион, но даже продать не может. Но теперь, оказывается, с долгами проблемы уже нет, то ли долгов уже нет или их перекредитовали, но есть подписания с госпожой Пышной аренды. Я спросил в "Ощадбанке" и там мне сказали: "Не задавай нам этот вопрос, пожалуйста, официально мы тебе ничего подтверждать не будем, потому что это очень скользкая тема". Что происходит вообще? Человек, который возглавляет Нацбанк, при его молчаливом согласии рейдерят структуру. Кто-то скажет, что это просто бизнес-конфликт, но это бизнес-конфликт, в котором не используются рычаги государства", - подчеркнул Береза.